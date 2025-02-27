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Muğla'da Silahlı Kavga: Fatih Cura Hayatını Kaybetti

Muğla'da Silahlı Kavga: Fatih Cura Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Milas ilçesinde bir oto galerisi önünde çıkan silahlı kavgada, husumetli olduğu Fatih Cura'ya defalarca ateş eden M.S. gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki bir galerinin önünde gerçekleşen silahlı kavgada Fatih Cura hayatını kaybederken, saldırganın Cura'ya silahla defalarca ateş etmesi güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı'ndaki bir oto galerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto galerinin önüne gelen M.S. isimli şahıs aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Fatih Cura ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın ardından M.S. yanında taşıdığı silahla Cura'ya defalarca ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahtan çıkan kurşunlarla ağır şekilde yaralanan Cura'yı özel bir hastaneye kaldırdı. Cura, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan M.S. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlı saldırı anı ise çevredeki bir iş yeri kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde M.S. isimli şahsın galerinin önüne gelerek Fatih Cura ile tartışması ve ardından silahı ile Cura'ya defalarca ateş etmesi yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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