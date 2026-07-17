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Menteşe'de korkutan araç yangını: Otomobil küle döndü

Menteşe'de korkutan araç yangını: Otomobil küle döndü
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Muğla Menteşe'de bir araçta çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü, soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde meydana gelen araç yangını korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre, Akkaya Mahallesi boğa güreşi alanı yakınlarında seyir halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların 112 ye yaptığı ihbar üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri aracın alevli bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Ekiplerin zamanında ve yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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