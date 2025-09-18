Muğla'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Mahallesi'nde çıkan sazlık yangını, ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Muğla Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı çalışması sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve yangının daha fazla yayılması engellendi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebine ilişkin çalışmalar sürüyor. - MUĞLA