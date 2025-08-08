Muğla'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Muğla'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muslihittin Mahallesi Camcı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 DB 586 plakalı motosiklet sağdan gelirken, 48 AKU 638 plakalı otomobil yokuş aşağı inerken çarpıştı.

Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, kazanın meydana geldiği yokuşun yönünün kısa süre önce değiştirildiğini belirttiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
