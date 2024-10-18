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Muğla'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

Muğla'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor
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Muğla'da Ortaca, Dalaman, Gökova Körfezi ve Milas'ta devam eden orman yangınlarına karadan ve havadan müdahaleler sürüyor. Ekipler, şiddetli rüzgarın etkisi altında yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.

Muğla'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan orman yangınları üç bölgede devam ederken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Muğla' da dün Ortaca ve Dalaman ilçelerinde başlayan orman yangınlarına bu sabah, Gökova Körfezi ve Milas yangınları da eklendi. Ortaca yangını kontrol altına alınırken, diğer ü bölgede yangınlar devam ediyor.

"Dalaman yangınına 6 uçak müdahale ediyor"

Dalaman Taşbaşı köyünde akşam saatlerinde başlayan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına 49 arazöz 15 su ikmal aracı 5 dozer ve 288 orman personeli kararan müdahale ediyor. Sabah gün doğumuyla birlikte 6 uçak ve 1 helikopter havadan söndürme çalışmalarına başladı. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisi söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

"Gökova Körfezi yanıyor"

Muğla Gökova Körfezi Turnalı mevkiinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor. Sarp arazinin de bulunduğu yangın bölgesinde 23 arazöz 6 su ikmal aracı 2 dozer ve 131 orman personeli karadan müdahale ederken, 5 helikopter ve 1 uçak havadan söndürme çalışmalarına katılıyor. Burada da şiddetli rüzgar etkili oluyor.

"Milas'ta orman yangını çıktı"

Muğla Milas Dibekdere Mahallesi yakınlarında saat 05.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangını çıktı. Yangına 7 arazöz 2 su tankeri ve 45 personel karadan müdahale ediyor. 1 helikopterde havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangınları 3-sayfa Dalaman Gökova Ortaca Sağlık Çevre Milas

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