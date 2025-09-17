Haberler

Muğla'da Orman Yangınına Havadan Müdahale Devam Ediyor

Muğla'nın Denizli sınırındaki Otmanlar Mahallesinde başlayan orman yangınına ekiplerin havadan müdahalesi sürüyor. Sarp arazinin zorlukları nedeniyle kara ekipleri yangına müdahalede güçlük çekiyor.

Muğla'nın Denizli sınırında yer alan kırsal Otmanlar Mahallesinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan müdahalesi ile söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sarp arazi nedeniyle kara ekiplerinin yangına müdahale etmede zorlanıyor. Bölgeye hava araçları gönderilirken, havadan müdahale devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
