Muğla'da Orman Yangını Yerleşim Yerlerini Tehdit Ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geçe saatlerinde başlayan ve devam eden orman yangını rüzgarın da etkisi ile yayılarak devam ediyor.

Muğla genelinde şiddetli rüzgar etkisini arttırırken, Köyceğiz Akköprü mevkiinde çıkış nedeni tespit edilemeyen orman yangınına kara ve havadan ekiplerin tüm müdahalesine rağmen devam ediyor. Yangın özellikle Pınar ve Sazak Mahallelerinde yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Bölgede depo olarak kullanılan binalara sıçrayan alevler bina içindeki malzemeleri tamamen yakarken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. - MUĞLA