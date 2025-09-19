Haberler

Muğla'da Orman Yangını Yerleşim Yerlerini Tehdit Ediyor

Muğla'da Orman Yangını Yerleşim Yerlerini Tehdit Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köyceğiz ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. Ekiplerin müdahalelerine rağmen yangın, yerleşim yerlerine ve depo binalarına sıçramaya devam ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geçe saatlerinde başlayan ve devam eden orman yangını rüzgarın da etkisi ile yayılarak devam ediyor.

Muğla genelinde şiddetli rüzgar etkisini arttırırken, Köyceğiz Akköprü mevkiinde çıkış nedeni tespit edilemeyen orman yangınına kara ve havadan ekiplerin tüm müdahalesine rağmen devam ediyor. Yangın özellikle Pınar ve Sazak Mahallelerinde yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Bölgede depo olarak kullanılan binalara sıçrayan alevler bina içindeki malzemeleri tamamen yakarken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fener'i küçümseyen Mourinho'ya cevabı Portekizliler verdi

Fener'i küçümseyen Mourinho'ya cevabı Portekizliler verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının midesinden iki adet kalem çıkarıldı

Genç kadının midesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.