Muğla'da Orman Yangını: Şiddetli Rüzgar Ekipleri Zorluyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başlayan orman yangını, saatte 71 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle hızla yayıldı. Bölgedeki Pınar ve Sazak Mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yangına hava ve kara araçlarıyla müdahale edildiğini açıkladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve halen devam eden orman yangınında ekipleri en fazla saatte 71 kilometre hızla esen rüzgar zorluyor.

Köyceğiz Akköprü mevkiinde başlayan ve rüzgarın şiddeti ile hızla yayılan orman yangını bölgedeki Pınar ve Sazak Mahallelerinin tedbir amaçlı boşaltılmasına neden olmuştu. İki kırsal mahalle tedbir amaçlı boşaltılırken, mahalle sakinleri güvenli bölgelere nakledildi.

Köyceğiz ve diğer illerde devam eden orman yangınları ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Köyceğiz yangınına havadan 10 uçak ve 12 helikopter ile müdahale ettiklerini açıkladı. Bakan Yumaklı; "Muğla Köyceğiz'de devam eden orman yangınında, zaman zaman saatte 71 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgara rağmen, 10 uçak, 12 helikopter, 166 kara aracı, 506 personel ile cansiparane şekilde mücadelemiz devam ediyor" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
