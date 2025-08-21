Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Hacıveliler Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar başlatıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Hacıveliler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışmalar başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi

Memur zammı için hükümete rakam önerdi: Gelin bunu yapın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu

Ne Koç ne de Sabancı! İşte Türkiye'nin vergi rekortmeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.