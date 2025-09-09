Haberler

Muğla'da Orman Yangını Çıkaran İki Şüpheli Aranıyor

Dalaman ilçesinde ormanlık alanda kasıtlı yangın çıkardığı iddia edilen iki şüpheli, güvenlik güçleri tarafından aranıyor. Görgü tanıklarının ifadesine göre, şüpheliler alevleri alkol dökerek büyütmüş ve olaydan sonra motosikletle kaçmış.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde otobüs terminali yakınındaki ormanlık alanda kasıtlı olarak yangın çıkardığı iddia edilen 2 şüpheli, güvenlik güçleri tarafından aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, yangın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, görgü tanıklarıyla görüştü. Tanıklar, 2 kişinin ormanlık alanda ateş yaktığını, alevleri alkol dökerek büyüttüklerini ve bu anları cep telefonlarıyla kaydettiklerini ifade etti. Şüphelilerin, olayın ardından 48 ASY 266 plakalı bir motosikletle bölgeden uzaklaştıkları belirtildi. Tanıkların sunduğu görüntüler ve verdikleri plaka bilgisi üzerinde yapılan incelemede, plakanın yanlış olduğu tespit edildi. Ancak, yapılan araştırmalar sonucunda motosikleti kullanan kişinin A. isimli şahıs olduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışmalar sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
