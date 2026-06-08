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Muğla'da orman emvali taşıyan araçlara mobil kontrol denetimi

Muğla'da orman emvali taşıyan araçlara mobil kontrol denetimi
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, ormanların korunması ve orman suçlarıyla mücadele kapsamında mobil kontrol noktalarında denetim yaptı. Orman emvali taşıyan araçların belgeleri incelenirken, eksiklik ve uygunsuzluk tespit edilenlere mevzuat çerçevesinde işlem uygulandı. Yetkililer, denetimlerin yıl boyunca süreceğini bildirdi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, ormanların korunması ve orman suçlarıyla mücadele kapsamında mobil kontrol noktalarında denetim çalışmaları gerçekleştirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İşletme Müdürlüklerinde kurulan mobil kontrol noktalarında, orman emvali taşıyan araçlar denetime tabi tutuldu. Denetimlerde, orman ürünlerinin taşınmasına ilişkin belge ve evraklar kontrol edilirken, mevzuata uygunluk açısından gerekli incelemeler yapıldı.

Orman kaynaklarının yasa dışı müdahalelerden korunması ve orman suçlarının önlenmesi amacıyla sürdürülen uygulamalar kapsamında gerçekleştirilen mobil kontrol ve suç önleme çalışmalarında bazı araç ve sevkiyatlarda eksiklikler ile uygunsuzluklar tespit edildi. Tespit edilen hususlarla ilgili olarak ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler uygulandı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, ormanların korunmasına yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerinin yıl boyunca aralıksız sürdürüleceğini belirterek, orman suçlarıyla mücadelede kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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