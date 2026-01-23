Haberler

'Daltonlar' ve 'Casperler' suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama

Güncelleme:
Muğla'da Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan operasyonda 'Daltonlar' ve 'Casperlar' adlı organize suç örgütüne yönelik 15 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonucunda 8 kişi tutuklandı ve çok sayıda silah ile dijital materyal ele geçirildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen planlı soruşturmada 'Daltonlar' ve 'Casperler' organize suç örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 8'i tutuklandı.

Muğla'da iş adamlarını yabancı hatlar üzerinden arayarak mağdurların iş yerlerini, ailelerini kurşunlama tehdidi ile haraç isteyen ve kendilerini Daltonlar ve Casperlar olarak tanıtan organize suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Datça ve Bodrum ilçelerindeki altı iş yeri sahibi müşteki/mağdurun olduğu tespit edildi. Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Mardin, Hatay, Diyarbakır illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sürecinde ve yapılan yakalamalarda;

3 adet tabanca, 2 adet yivsiz av tüfeği, 283 adet tabancalar ait fişek, 3 adet Ak-47 fişeği, 16 adet bıçak ve muşta, çok sayıda dijital materyal ve 200 bin TL bedelli senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 15 şüpheliden R.T. isimli şüpheli savcılıktaki ifadesi akabinde serbest bırakıldı. M.Y., R.S., A.K., K.K., M.İ., U.D. isimli 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, D.E.S., O.K., M.C., M.K., M.P.Y., M.Z., A.S. ve E.Z. isimli 8 şüpheli tutuklandı. - MUĞLA

