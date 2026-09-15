Haberler

Muğla’da okul servislerine sıkı denetim

Muğla’da okul servislerine sıkı denetim
Güncelleme:
+25 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla’da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşabilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetimler il genelinde aralıksız sürdürülüyor.

Muğla'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşabilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetimler il genelinde aralıksız sürdürülüyor.

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla trafik ekiplerinin okul servis araçlarını titizlikle denetlediği belirtildi.

Denetimlerde, öğrencilerin emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere servis araçlarının teknik donanımları, sürücülerin belgeleri ve araçlarda bulunması gereken güvenlik şartları kontrol ediliyor. Ekipler tarafından servis araçlarının mevzuata uygunluğu da ayrıntılı şekilde inceleniyor.

Valilik açıklamasında, çocukların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanarak, "Gözümüz de kalbimiz de evlatlarımızın üzerinde. En kıymetlilerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımız güvenle okullarına ulaşsın diye İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekiplerimiz; okul servis araçlarına yönelik denetimlerini ilimiz genelinde aralıksız sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, denetimlerde emniyet kemerinden araçların teknik donanımına, sürücü belgelerinden genel güvenlik kurallarına kadar her ayrıntının titizlikle kontrol edildiği belirtilerek, "Servis araçlarımız denetimde, evlatlarımız güvende" mesajı verildi.

Muğla Valiliği, trafik denetimlerinin eğitim öğretim yılı boyunca il genelinde kesintisiz devam edeceğini bildirerek, "Trafikte sıfır taviz, okul yollarında tam güvenlik anlayışıyla sahadayız. Ailelerimizin gözü arkada kalmasın, çocuklarımız huzurla okullarına ulaşsın diye denetimlerimiz ilimizin her köşesinde eğitim yılı boyunca kesintisiz devam edecek. Tüm öğrencilerimize huzurlu ve güvenli yolculuklar dileriz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı

Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Canlı yayında açıkladı
Havadan görüntülendi! İşte İstanbul'da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar

Havadan görüntülendi! İşte 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan gülümseten kadın hakem diyaloğu

Sergen Yalçın'ın kadın hakemlerle ilgili sözleri olay oldu
16 yaşındaki kız kardeşine atılan mesaja öfkelenen ağabey kurşun yağdırdı! 1 yaralı

Kız kardeşine atılan mesajı affetmedi! Ağabeyin planı başını yaktı
İş yeri kurşunlayan şüphelinin balkondan kaçmaya çalıştığı anlar kamerada

Polisten böyle kaçmaya çalıştı! Yaptığı yanına kar kalmayacak
İstanbul'da 486 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Panelvanı takibe aldılar! İçinden 486 kilo uyuşturucu çıktı
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti

Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı

Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi