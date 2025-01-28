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Muğla'da Nitelikli Yağma Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı

Muğla'da Nitelikli Yağma Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 'nitelikli yağma' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan nitelikli yapma suçundan aranan kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, 20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında çalışmalar kapsamında, 'nitelikli yağma' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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