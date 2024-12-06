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Muğla'da Muhtar Kaza Geçirdi: Sağlığı İyi

Muğla'da Muhtar Kaza Geçirdi: Sağlığı İyi
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Menteşe ilçesi Fadıl Mahalle Muhtarı Barış Akgül, Ula Gölcük Mahallesinde geçirdiği tek taraflı kazada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç ağaca çarparak durdu, muhtar hastaneye kaldırıldı ancak sağlık durumu iyi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Fadıl Mahalle muhtarı Barış Akgül Ula Gölcük Mahallesinde kaza yaptı.

Menteşe İlçesi Fadıl Mahalle Muhtarı Barış Akgül, Ula Gölcük'te yolunda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek tarım alanına sürüklendi. Tek taraflı kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden Muhtar Akgül, ağaca çarparak durabildi. Muhtar Akgül'ün kullandığı aracın ön bölümünde ağaca çarpması sonucu ve tavanında de devrilen direğin üzerine devrilmesi sonucu hasar oluştu.

Kaza sonrası 112 acil çağrı merkezine bilgi verilmesi sonrası 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan muhtarın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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