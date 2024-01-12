Muğla'da motosiklet ve otomobil çarpışması: 4 yaşındaki çocuk yaralandı
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kaza sonucu motosiklet ve otomobil çarpıştı, 4 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan çocuk, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpıması sonucu 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kaza Hocabedrettin Mahallesi Aplangeç Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 48 AKN 027 plakalı motosiklet, iddiaya göre önüne çıkan 10 AAR 068 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosiklette bulunan 4 yaşındaki çocuk yaralandı. Olayın ardından bölgeye hızla sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından yaralanan çocuk, Milas Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - MUĞLA