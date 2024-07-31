Muğla'da Kur'an Kursu Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Mobil Trafik Güvenliği Eğitim Timi tarafından 29-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında Menteşe ilçesinin Dokuzçam, Orhaniye Kırkbirevler ve Marmaris Değirmenyanı camilerinde Kur'an kursu eğitimi gören 92 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Eğitimlerde, öğrencilere genel trafik kuralları, okul servisine inme ve binme kuralları, bisiklete binme kuralları, kask kullanımı ve önemi, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı gibi konularda uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Bu eğitimler sayesinde öğrencilerin trafik kurallarına uyma bilincinin arttırılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalıklarının yükseltilmesi hedeflendi. Mobil Trafik Güvenliği Eğitim Timi'nin yaptığı uygulamalı eğitimlerle, çocukların güvenli bir şekilde trafikte yer almaları sağlanarak, trafik kazalarının azaltılmasına katkı sunulması amaçlanıyor. - MUĞLA