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Muğla'da Kum Eleği Tamiri Sırasında Kaza: 71 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Muğla'da Kum Eleği Tamiri Sırasında Kaza: 71 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kum eleği tamiri sırasında meydana gelen kazada 71 yaşındaki Veysel Gedik hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kum eleği tamiri sırasında meydana gelen kazada, 71 yaşındaki Veysel Gedik hayatını kaybetti.

Olay, Seydikemer ilçesi Paşalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.Y. (64), evinin yanında bulunan kum eleğini tamir etmek için bir kepçe yardımıyla kaldırdı. Tamir çalışmaları devam ederken, kum eleği aniden kayarak Veysel Gedik'in üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Veysel Gedik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gedik'in cenazesi, Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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