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Muğla'da kaybolan Şaban Ataş cinayeti: 3 şüpheli tutuklandı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan Şaban Ataş'ın ölümüyle ilgili 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan Şaban Ataş'ın ölümüyle ilgili 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan ve öldürülerek ormanlık alana atılan Şaban Ataş cinayeti olayında gözaltına alınan 5 kişi Fethiye Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkemeye çıkarılan Şaban Ataş'ın boşandığı eşi Emine Karabulut, oğlu Mert Ataş ve Emine Karabulut'un sevgilisi olduğu iddia edilen Burhanettin Öztürk tutuklanırken, Emine Karabulut'un annesi Durkadın Karabulut ve diğer oğulları Mehmet Ataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Burhanettin Öztürk mahkeme çıkışında gazetecilere konuşarak, ilerleyen mahkemelerde olayın aydınlanacağını söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seydikemer 22 Mart Muğla Mahkeme Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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