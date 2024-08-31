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Muğla'da kaybolan Rus turistin cansız bedeni bulundu

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan Rus turist Natalya Somova'nın cansız bedeni, yapılan arama çalışmaları sonucunda bulundu. Cenaze helikopter ile adli tıp kurumuna gönderildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17 Ağustos'ta kaldığı otelden çıkarak bir daha dönmeyen Rus turist Natalya Somova, en son görüldüğü yerde yapılan arama çalışmaları sonucu cansız bedeni bulunmuştu. Talihsiz kadının cenazesi helikopter ile sarp bölgeden alınarak adli tıp kurumuna gönderildi.

Hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Rus turist Natalya Somova'nın güvenlik kameralarında en son görülen yer olan Karya yürüyüş yolunun başlangıç noktasından itibaren 11 kilometrelik alanda başlayan arama çalışmaları sonucunda ekipler tarafından bugün önce cep telefonu sonra cansız bedeni bulundu.

Afad koordinesinde, ilçedeki STK lar ve İçmeler Mahallesi'nde yaşayan ve bölgeyi iyi bilen gönüllülerin de katılımı ile bugün sabah saatlerinde önce telefonu bulunan ardından da izler takip edilince cansız bedenine ulaşılan kadın için seferber olundu. Yaklaşık 100 metre yükseklikte bulunan kayalık alanın birkaç metre aşağısında kırık bir cep telefonu bulunmasının ardından ekipler özel halatlar ve ipler ile aşağı inerek talihsiz kadının cesedine ulaşmıştı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevli savcının yapmış olduğu tahkikatın ardından 48 yaşındaki Rus vatandaşı Natalya Somova'nın cesedi Sahil güvenlik ekiplerinin çalışmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı bir helikopter ile alınarak Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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