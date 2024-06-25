Muğla'da Kaybolan Alzheimer Hastası Sağ Olarak Bulundu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaybolan 73 yaşındaki Alzheimer hastası Hüseyin Özkan, köylüler tarafından sağlıklı bir şekilde bulundu. Arama operasyonu başarıyla sonuçlandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Meke mevkiinde kaybolan 73 yaşındaki Alzheimer hastası ekiplerin uzun uğraşları sonucunda sağ olarak bulundu.
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik Mahallesi Meke mevkiinde kaybolan 73 yaşındaki Alzheimer hastası Hüseyin Özkan, köylüler tarafından sağlıklı bir şekilde bulundu. Dün akşam saatlerinde başlayan arama operasyonu, sabah saat 07.00'de sonlandırıldı.
24 Haziran 2024 öğle saatlerinde kayıp olan Hüseyin Özkan için yapılan kayıp ihbarı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından AFAD, Jandarma ve vatandaşlarla birlikte arama faaliyetlerine başladı. Özkan'ın bulunmasıyla birlikte operasyon başarıyla tamamlandı. - MUĞLA