Kavaklıdere'de araçlar karda mahsur kaldı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda araçlar mahsur kalırken, vatandaşların imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Göktepe Dağı'nda yoğun kar yağışı dolayısıyla araçlar buzlanan yolda ilerlemekte zorluk yaşadı. Yolda mahsur kalan araç sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD Muğla İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye ulaşarak mahsur kalan araçların ilerleyebilmesi için çalışma başlattı. - MUĞLA