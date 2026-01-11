Haberler

Kavaklıdere'de araçlar karda mahsur kaldı

Güncelleme:
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araç sahiplerinin imdadına AFAD ekipleri yetişti. Ekipler, buzlanan yolda mahsur kalan araçlar için çalışma başlattı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda araçlar mahsur kalırken, vatandaşların imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Göktepe Dağı'nda yoğun kar yağışı dolayısıyla araçlar buzlanan yolda ilerlemekte zorluk yaşadı. Yolda mahsur kalan araç sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD Muğla İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye ulaşarak mahsur kalan araçların ilerleyebilmesi için çalışma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


