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Muğla'da Kafa Kafaya Çarpışma: İki Sürücü Yaralandı

Muğla'da Kafa Kafaya Çarpışma: İki Sürücü Yaralandı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Fethiye - Antalya karayolu üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu her iki sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada her iki sürücüde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fethiye – Antalya karayolu Ceylan Mahallesi mevkiinde B.S. idaresindeki 48 AFY 106 plakalı otomobil ile O.S. yönetimindeki 34 GCS 230 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Her iki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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