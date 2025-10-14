Muğla'da Kadın Şahin Timi Göreve Başladı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ekipleri bünyesinde, Menteşe'de ilk kez "Kadın Şahin Timi" göreve başladı.

Motosikletli olarak trafikte daha hızlı ve etkin denetim yapmayı amaçlayan Şahin Timleri'nin yeni üyeleri, artık kadın polis memurlarından oluşuyor. Menteşe ilçesi sınırlarında denetimlerini sürdüren kadın şahin timi, bölgedeki trafik düzeni ve güvenliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu yeni uygulama ile Muğla'da trafik denetimlerine farklı bir boyut kazandırılırken, kadın polislerin motosikletli timlerde aktif rol alması takdirle karşılandı. - MUĞLA