Haberler

Jandarma denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs tutuklandı

Jandarma denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, son bir hafta içinde gerçekleştirilen devriye görevlerinde toplamda 114 şahsı yakalayarak 35 kişiyi tutuklamıştır. Alınan güvenlik tedbirleri, çeşitli suçlarda azalmaya yol açtı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, son bir hafta içinde 3 bin 043 devriye görevi yürütülürken, 30 bin 078 şahıs ve 4 bin 185 araç kontrol edildi.

Arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 12, hırsızlık suçundan 10, kaçakçılık suçundan 2, uyuşturucu madde suçundan 3, diğer suçlardan 87 şahıs olmak üzere toplam 114 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 35 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda ise yakalama kararı ile aranan toplam 10 şahıs yakalandı. Çıkarıldıkları adli makamlarca 6 şahıs tutuklandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında alınan tedbirler sonucunda; kasten yaralama, mala zarar verme, kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret suçlarında azalma meydana geldiği açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Evde eşiyle yakaladığı adamı öldüren başkomisere 10 yıl hapis cezası

Eşiyle yakaladığı adama kurşun yağdırdı! İşte başkomiserin ifadesi
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay