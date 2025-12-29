Haberler

Jandarma tarafından Muğla'da yapılan denetimde bir haftada 80 şahıs yakalandı
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 22-28 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 80 şahsı gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde 25 bin 479 kişinin kimlik sorgusu yapıldı ve suç oranlarında düşüş gözlemlendi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 22-28 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği yoğun denetim ve operasyonlara ilişkin haftalık faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı. Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, binlerce devriye faaliyeti icra edildi.

Açıklamaya göre, belirtilen tarihler arasında jandarma ekipleri tarafından toplam 3 bin 58 devriye görevi gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde 25 bin 479 şahsın kimlik sorgusu yapılırken, 2 bin 691 araç kontrol edildi. Ayrıca 312 günübirlik kiralık ev ile 20 araç kiralama firması denetlendi.

Gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 80 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen nokta operasyonlarda, yakalama kararı bulunan 12 şahıs kıskıvrak yakalandı. Bu kişilerden 7'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, alınan üst düzey güvenlik tedbirleri ve caydırıcı devriye faaliyetlerinin olumlu sonuçlar verdiği vurgulandı. Bir önceki dönemlere kıyasla Tehdit ve Hakaret, Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığının İhlali gibi suçlarda düşüş yaşandığı bildirildi. - MUĞLA

