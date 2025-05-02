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Muğla'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Muğla'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Milas ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karakaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle karayolu üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobillerden biri refüje savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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