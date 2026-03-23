Milas'ta sıkışmalı kaza

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Damlıboğaz Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki kamyonet çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, karşılıklı seyir halindeki iki kamyonetin çarpışması sonucu her iki araçta bulunan vatandaşlar araç içinde sıkıştı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan vatandaşlara müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Kaza sonucu her iki kamyonette de maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

