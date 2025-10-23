Muğla'da Güvenlik ve Eğitim Çalışmaları Tanıtıldı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Ekim ayı ' Medya Buluşma' toplantısında emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Akbıyık, terör, asayiş, Trafik, kaçakçılık, uyuşturucu, organize suçlar, düzensiz göç, siber suçlar gibi kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve sunum yapıldı.

"2 bin 536 anne ve anne adayına eğitim"

Vali Akbıyık yaptığı açıklamada, "Aranan şahısların yakalanması, ruhsatsız silahların ele geçirilmesi ve suçla doğrudan ilişkili kişilere karşı yapılan operasyonlarda toplumun güvenliğini tehdit eden unsurların bertaraf edilmesi için çalışmalarımız titizlikle ve aralıksız devam etmektedir. Uyuşturucu ile mücadele en öncelikli konularımızdan biridir. Gençlerimizi ve toplumumuzu bu tehditten korumak amacıyla hem önleyici çalışmalarımız hem de operasyonlarımız etkin bir şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda Narko Rehber, Narko Nokta, Narko Kaan, Narko Gençlik ve En İyi Narkotik Polisi Anne projeleri kapsamında Jandarma ve Emniyet birimlerimizce 5 bin 928 genç ile 2 bin 536 anne ve anne adayına eğitim verildi. Ayrıca alışveriş merkezlerinde, festivallerde, kalabalık yerlerde oluşturulan stantlarla 23 bin 652 kişiye bilgilendirme yapıldı" dedi.

12 bin 877 öğrenci siber suçlar hakkında bilgilendirildi

Siber suçlar ve dijital dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Vali İdris Akbıyık, "İnternet üzerinden işlenen suçların önlenmesi, kişisel verilerin korunması ve dijital mecralarda vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla gelişen teknolojiye uygun yöntemlerle siber tehditler yakından takip edilmektedir. Yasadışı Bahis, Siber Zorbalık, Güvenli İnternet/Sosyal Medya Kullanımı, Siberay projesi, çevrimiçi dolandırıcılık, teknoloji bağımlılığı konularında 14 Bin 877 öğrencimize ve 3 Bin 300 vatandaşımıza bilgilendirme yapılarak broşür dağıtılmıştır" dedi.

"2025 yılında 2 milyon 64 bin araç denetlendi"

2025 yılının 8 aylık döneminde Muğla nüfusunun iki katı araç denetlenirken, Vali Akbıyık 302 bin 241 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığını açıkladı. Vali Akbıyık, "2025 yılında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 milyon 64 bin 15 araç denetlenerek, bunlardan eksiklikleri tespit edilen 302 bin 241 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış, 10 bin 504 araç trafikten men edilerek, 3 bin 147 sürücünün belgesi geçici olarak geri alınmıştır" dedi.

Motosiklet sürücülerine kazaları önlemeye yönelik denetimler

Vali Akbıyık, nüfus oranına göre Türkiye'de en fazla motosiklet sayısının Muğla'da olması ve kazaların büyük bölümünün motosiklet kazası olduğunu belirterek, "Meydana gelen trafik kazalarında en fazla ölüm oranının motosiklet kullanıcılarında olduğunu üzülerek görüyoruz. Bu nedenle motosiklet sürücülerine yönelik ekipman ve kask kullanımının hayati önemde olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Bu konuda çeşitli farkındalık projeleri ve eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin karışmış olduğu trafik kazalarını önlemeye yönelik etkin ve sonuç odaklı çalışmalar yürütülmekte, yapılan denetimler devam etmektedir. Bu kapsamda 355 bin 178 motosiklet ve kullanıcısı denetlenmiş, bunlardan eksiklikleri tespit edilen 102 bin 417 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bu kapsamda 56 Bin 403 öğrenci, 144 Bin 467 sürücü, 27 Bin 364 yetişkin ve 413 kamu çalışanı olmak üzere toplam 228 bin 647 kişiye eğitim verildi" dedi.

"484 turistik tesis denetlendi"

Vali Akbıyık, turistik tesislere yönelik denetimlerin de devam ettiğini belirterek, "Valiliğimiz koordinasyonunda İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzce oluşturan denetim ekipleri tarafından ilimiz genelinde turistik tesislerin denetim faaliyetleri devam etmektedir. Bu kapsamda toplam 484 tesis denetlenmiş, 5 tesis kapatılmış, 44 tesise yönelik kapatma işlemi başlatılmıştır. Ruhsatsız veya yüksek sesle müzik yayını yapan 10 işletme kapatıldı, 25 işletmeye idari para cezası uygulandı, 11 işletmeye tutanak düzenlenerek ilgili kuruma gönderildi. Hanutçulukla mücadele kapsamında 2 işletme ve 1 şahsa idari para cezası uygulandı" dedi. - MUĞLA