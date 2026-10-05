Muğla'da güvenlik ve asayiş çalışmaları Vali Akbıyık başkanlığında ele alındı

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Muğla İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Muğla'da huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması amacıyla alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda, il genelindeki güvenlik ve asayiş çalışmaları ele alındı.

Toplantıda; asayiş ve güvenlik, narkotik, terör, organize ve siber suçlarla mücadele, kaçakçılığın önlenmesi, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, aranan şahısların yakalanması ve düzensiz göçle mücadele konuları görüşüldü.

Ayrıca emniyet ve trafik tedbirleri ile orman yangınlarının önlenmesi ve 'Yeşil Vatan'ın korunması amacıyla alınacak ilave tedbirler de değerlendirildi. Toplantıda, Muğla genelinde huzur ve güvenliğin sürdürülebilmesi için yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı