Muğla'da Güvenlik Görevlisi Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Muğla'da Güvenlik Görevlisi Başından Vurulmuş Halde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Muğla'da Güvenlik Görevlisi Başından Vurulmuş Halde Bulundu
Haber Videosu

Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde güvenlik görevlisi Mehmet Yüklet, başından vurulmuş halde bulundu. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde başından vurulmuş halde bulunan güvenlik görevlisi Mehmet Yüklet, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Emirbeyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Yüklet, kendisine zimmetli silahıyla başından vurulmuş halde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yüklet, ağır yaralı olarak Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Yüklet daha kapsamlı tedavi amacıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli'nin sahip çıktığı tutuklu Selahattin Yılmaz: İnanılmaz bir kumpasın içindeyim

Bahçeli'nin sahip çıktığı Yılmaz: İnanılmaz bir kumpasın içindeyim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor

Anlaşma sağlanamadı! Memura zam pazarlığında beklenen son
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.