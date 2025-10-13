Muğla'da Gulet Teknesinde Yangın Çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek açıklarında gulet teknede çıkan yangın söndürüldü.

Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi Yassıca Adası mevkiinde bir gulet teknede yangın çıktı. Teknedeki dumanları fark eden çevredeki denizcilerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Ekipler teknedeki yangına denizden müdahalede bulunurken, yangın çıkan tekne başka bir tekne tarafından açığa çekildi. Özel teknelerin de söndürme çalışmalarına destek verirken, yangın sonrası tekne kullanılmaz hale geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı olurken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA