Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 organizatör tutuklandı

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Muğla Emniyet Müdürlü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında4 şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda; yakalanarak gözaltına alınan ve organizatör olduğu tespit edilen şüpheli F.Ö., R.A., U.B., M.C.Ü. isimli dört şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı