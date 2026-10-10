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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 organizatör tutuklandı

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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 organizatör tutuklandı
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Muğla'da yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla organizatör oldukları tespit edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla Emniyet Müdürlü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında4 şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda; yakalanarak gözaltına alınan ve organizatör olduğu tespit edilen şüpheli F.Ö., R.A., U.B., M.C.Ü. isimli dört şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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