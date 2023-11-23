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Muğla'da gasp iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir büfede gerçekleşen gasp olayı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 3 zanlı tutuklandı. Ayrıca olayın azmettiricisi olan D.B'nin de yakalandığı belirtildi.