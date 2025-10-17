Muğla'da Freni Tutmayan TIR İnşaat Alanına Girdi: Sürücü Yaralı
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kötekli kavşağında freni tutmayan nar yüklü TIR, inşaat alanına çarparak devrildi. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ş.E yönetimindeki 10 AGS 042 plakalı TIR, Devrant rampasından şehir merkezi istikametine seyir halinde iken, freni tutmaması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yapımı süren inşaat alanına yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa