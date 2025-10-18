Haberler

Muğla'da FETÖ Üyelerine Yönelik Yasa Dışı Göç Operasyonu

Marmaris'te düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 8 FETÖ mensubu yakalanırken, organizatörleri de dahil toplam 11 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzensiz göç ile mücadele faaliyetleri devam ederken tekne ile kaçmaya çalışan şüpheliler sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. FETÖ mensuplarının yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tekne, sahil güvenlik ekiplerince durduruldu. Operasyonda 8 FETÖ mensubu ile organizatör oldukları belirlenen 3 kişi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Marmaris'te ortak bir operasyon düzenlendi. Ekipler, FETÖ üyeliğinden işlem yapılan, yurt dışı çıkış yasağı bulunan ve yargılaması istinaf aşamasında devam eden bazı kişilerin tekneyle yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları bilgisini aldı. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile koordineli şekilde Marmaris Kadırga koyu açıklarında tespit edilen tekneyi durdurdu.

8 FETÖ mensubu ve kaptan yakalandı

Yapılan operasyonda teknede bulunan 1 kaptan ile 8 FETÖ mensubu yakalandı. Devam eden çalışmalarda, göçmen kaçakçılığı suçundan tekne kaptanıyla birlikte hareket ettikleri belirlenen 4 kişi daha gözaltına alındı. Yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 8 FETÖ mensubu, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. FETÖ üyelerinin yurt dışına çıkışını organize ettikleri tespit edilen 5 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı. Böylece operasyon kapsamında toplam 11 kişi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
