Fethiye'de ev yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Karaçulha Mahallesi Esenköy yolu üzerinde 2 katlı bir evin birinci katından yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Dumanların kısa sürede büyümesi üzerine mahallede panik yaşandı. Yangına ilk müdahale bölgede bulunan bir firmaya ait beton pompasıyla yapıldı. Beton pompasıyla su sıkılarak alevlerin büyümesi engellenmeye çalışıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin çalışmasının ardından evin içerisine girilebildi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı