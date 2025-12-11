Haberler

Sarp arazide yaralanan göçmen kurtarıldı

Sarp arazide yaralanan göçmen kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, sarp bir arazide düşerek yaralanan yabancı uyruklu göçmen, AFAD arama kurtarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda kurtarılarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi Kapukargın Mevkii'nde sarp ve ulaşılması güç arazide düşerek yaralanan yabancı uyruklu bir göçmen şahıs, bölgeye sevk edilen AFAD arama kurtarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla mahsur kaldığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Olay, Dalaman'a bağlı Kapukargın Mevkii'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu göçmen şahsın sarp arazide dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralanması ve mahsur kalması üzerine, bölgedeki sağlık ekipleri şahsa ulaşmakta zorlandı. Bu durum üzerine, ilgili kurumdan Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) destek talebinde bulunuldu.

AFAD Müdürlüğü, gelen talep üzerine hemen harekete geçti. Alanında uzman arama kurtarma teknisyeni personelinden oluşan özel bir ekip, derhal olay yerine sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen yaralı şahsa en kısa sürede ulaşmak için titiz bir çalışma başlattı.

Uzun ve zorlu bir tırmanışın ardından yaralı şahsa ulaşan AFAD ekibi, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından, şahsın güvenli bir şekilde taşınması için gerekli önlemler alınarak, yaralı titizlikle araziden indirilmeye başlandı. Başarılı geçen operasyon neticesinde, yaralı göçmen şahıs, bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahsın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Kanarya galibiyet peşinde! İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Alanya'da dayı dehşet saçtı: 1 yeğenini öldürüp diğer yeğeni ve eniştesini yaraladı

Önce sosyal medyada haber verdi, sonra aile katliamına kalkıştı
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Tamı tamına 1 ton 900 kilo! Yakalanmasalar hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Zabıtalar bile gördüklerine inanamadı
Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası

Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası
title