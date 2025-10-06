Haberler

Muğla'da Düğünde Ata Alkollü İçecek Verildi

Güncelleme:
Yatağan'da bir sünnet düğününde ata alkollü içki verilmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu. Görüntülerde ata yemek tabağı içinde alkol ikram edildiği ortaya çıktı ve atın bağımlı hale geldiği öğrenildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir düğünde ata bile alkollü içki içirdiler. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüler tepki çekerken sürekli alkollü içki verildiği öğrenilen atın bağımlı hale geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Muğla'nın Yatağan ilçesinde C.Ö. isimli bir şahıs, oğlu için sünnet düğünü yaptı. Düğün programı kapsamında sünnet çocuğunu gezdirmesi için fayton çağırıldı. Yatağan Ahmet Toksöz Caddesi'nde sünnet çocuğunu fayton ile taşıyacak olan ata, sahibi tarafından alkollü içecek verilmesi görenleri şaşırttı. Yemek tabağı içinde fayton atına alkol içirildiğini gören bazı vatandaşlar bu durumu cep telefonuyla kaydetti. Tepki çeken olayın görüntüleri kameralara bu şekilde yansırken, zavallı atın alkol bağımlısı yapıldığı görüldü. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
