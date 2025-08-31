Muğla'da Düğün Konvoyunda Trafik Kazası: 6 Yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde düğün konvoyundaki bir otomobilin karşı yönden gelen ciple çarpışması sonucu 1'i ağır, toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılara hastanede müdahale edildi.

Kaza, Bahçeburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyundaki bir otomobil, karşı yönden gelen ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

