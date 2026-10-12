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Muğla'da denetimlerde 22 bin 72 araç kontrol edildi, 233 araç trafikten men edildi

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Muğla'da denetimlerde 22 bin 72 araç kontrol edildi, 233 araç trafikten men edildi
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Muğla'da 5-11 Ekim 2026 tarihlerinde yapılan jandarma denetimlerinde 22 bin 72 araç kontrol edildi, bin 260 sürücüye işlem uygulandı. Denetimlerde 48 ehliyet geçici olarak geri alındı, 233 araç trafikten men edildi.

Muğla'da Jandarma Trafik Timleri tarafından 5-11 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 22 bin 72 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan bin 260 sürücüye işlem yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 48 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı, 233 araç ise trafikten men edildi.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve sürücülerde farkındalık oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 2 bin 344 sürücüye trafik eğitimi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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