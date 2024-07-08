Muğla'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve ormana sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Ören Alatepe Mahallesinde başlayan yangın sonrası yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak yanan sahada soğutma çalışması başlatıldı. - MUĞLA