Üye Girişi
Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Muğla'da Cep Telefonu Gaspı: İki Şahıs Tutuklandı

Muğla'da Cep Telefonu Gaspı: İki Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de bir vatandaşın cep telefonu gasp edildi. Saldırganlar güvenlik güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu gasp edildi, saldırganlar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Fethiye'nin Kesikkapı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde H.Ç. isimli vatandaş, cadde üzerinde yürüdüğü sırada iki şahıs tarafından önü kesilerek saldırıya uğradı. Şahıs cep telefonunun gasp edildiğini ve darp edilerek şüphelilerin olay yerinden kaçtığını söyleyip kolluk kuvvetlerine şikayetçi oldu.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin E.Y. ve M.A. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Şüpheliler, gasp ettikleri cep telefonuyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında 'Yağma' suçundan işlem yapılan E.Y. ve M.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan şahıslar, Eşen Cezaevi'ne sevk edildi.

Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
img

Benzerlikleri gündem oldu! 6 gündür yanan California'nın son hali Gazze'yi anımsattı
img

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

Konya'da bir gol daha! Tempo bir an olsun düşmüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı

Son Dakika Haberleri

Kızıl Goncalar bitti mi, yayından kaldırıldı mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 13-14 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor eleme adayları kim? 13 Ocak Pazartesi Survivor'da potada kimler var? İZSU İzmir su kesintisi! 13-14 Ocak Buca, Menderes, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Pazartesi? Kızıl Goncalar neden yok? Bu akşam Kızıl Goncalar yeni bölüm yok mu, yen bölüm ne zaman? Bihter filmi hangi kanalda? Bihter izle NOW TV 13 Ocak Pazartesi! Konyaspor Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Amrabat neden yok (Konyaspor-Fenerbahçe)? Survivor canlı izle! 13 Ocak Pazartesi TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.