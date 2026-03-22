Emniyet'in 'Uçan Göz'ü havadan denetim yaptı

Ramazan Bayramı'nın son gününde Muğla'da yerli turist akınının olmaması üzerine emniyet güçleri, karadan ve havadan trafik denetimlerini arttırdı. 400'den fazla personel ve 'Uçan Göz' helikopterleri ile denetimler sıkılaştırıldı.

Üç günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde geçtiğimiz yıllara oranla yerli turist akınının yaşanmadığı Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından karadan yapılan denetimlere havadan helikopter ve Drone ile destek verildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen trafik tedbirleri kapsamında Muğla genelinde 400'den fazla personel ve yaklaşık 100 ekip sahada görev yapıyor. Özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi turistik ilçelerin yanında Marmaris-Fethiye geçiş noktası Menteşe'de, Bodrum giriş ve çıkış noktası Torba kavşağında denetimler yoğunlaştırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığından turizm sezonunda Muğla'da konuşlandırılan 'Uçan Göz' polis helikopterleri trafik denetiminin yanında asayiş, terör, yasa dışı insan kaçakçılığı gibi gece görüşü kamerası ile de hizmet veriyor. Helikopter kanalıyla karayolunda seyreden sürücüler hatalı sollama, emniyet kemeri ve seyir halinde telefon kullanımı gibi ihlaller anında tespit ediliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
