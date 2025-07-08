Muğla'da Baba-Oğul Arasında Kanlı Tartışma: Oğul Hayatını Kaybetti

Muğla'da Baba-Oğul Arasında Kanlı Tartışma: Oğul Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 75 yaşındaki Şaban Morkaya, tarla meselesi yüzünden tartıştığı oğlu 48 yaşındaki Hilmi Morkaya'yı bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Şaban Morkaya, (75) tartıştığı oğlu Hilmi Morkaya'yı (48) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Arsa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Morkaya ile oğlu Hilmi Morkaya arasında tarla meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Şaban Morkaya, eline geçirdiği bıçakla oğlunu yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hilmi Morkaya, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği sırada hayatını kaybetti. Şaban Morkaya gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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