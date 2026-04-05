18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde emniyet ekipleri, 6 farklı suçtan aranan bir şahsı uyuşturucu madde satışı yaparken yakaladı. İkametinde yapılan baskında 84 gram sentetik kannabinoid ve hassas terazi ele geçirildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranması bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 6 farklı suçtan araması bulunan şahıs yakalandı.
Uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan saha çalışmaları kapsamında; aranması bulunan bir şahsın farklı kimlik bilgileri kullanarak ikametinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi.
Ekiplerin şahsın ikametine gerçekleştirdiği operasyonda yakalanırken, şahsın 6 farklı suçtan toplamda 18 yıl ile arandığı tespit edildi. İkametinde yapılan aramalarda; 84 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.
Olayda yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA