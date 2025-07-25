Muğla'da Antik Kent Yakınında Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Muğla'da Antik Kent Yakınında Yangın: Müdahale Devam Ediyor
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Muğla'nın Stratonikia Antik Kenti yakınındaki zirai alanda çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Muğla'da zirai alanda başlayan ve etrafındaki ağaçlık alana da sıçrayan alevler Stratonikia Antik kenti içindeki zirai alanda devam ederken, ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi'nde Stratonikia Antik Kenti'ne yakın bölgedeki zirai alanda yangın çıktı. Yangın karayolu yakınındaki ağaçlık alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan alevlere müdahaleye başladı.

Yangın antik kent içerisinde devam ediyor

Alevlerin Stratonikia Antik Kenti içerisindeki zirai alanda devam ettiği öğrenilirken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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