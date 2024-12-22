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Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopter, yoğun sis nedeniyle hastane binasına çarparak düştü. Kazada 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu.

Sabah saatlerinde Muğla'dan Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden kişilerin Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Soykan olduğu tespit edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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