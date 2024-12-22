Üye Girişi
Haberler
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti
4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son anları
Bakan Güler: PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi önceliğimizdir
Suriye sınırında kritik zirve! Masadan çıkan mesaj çok net
Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
Bu adımlar ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını artıracak

Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopter, yoğun sis nedeniyle hastane binasına çarparak düştü. Kazada 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti. Hastanenin içindeki tahribat görüntülendi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopter hastaneye çarparak düşerken, hastanenin içi ise kazadan sonra görüntülendi.

Sabah saatlerinde Muğla'dan Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti.

Hastanenin içi kazadan sonra görüntülendi

Ambulans helikopterin hastanenin dördüncü katındaki yemekhane bölümüne çarptığı yer hastane içerisinden görüntülendi. Görüntülerde hastane içindeki, duvar ve pencerelerdeki tahribat yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bunu yaparsa bir rekoru daha tarihe gömecek
img

Gözaltındaki Özlem Gürses'in ilk ifadesi
img

190 milyon dolarlık maçta kazanan belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
ABD ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Zayıflamak için masaya yattı, midesi ters tarafta çıktı! 100 binde bir görülüyor
Doktorlar ameliyatta hastanın midesini bulamadı
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek
AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu
TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt
TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt

Son Dakika Haberleri

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı CANLI, HD izleme linki! GAZİANTEP FK ANTALYASPOR maçı şifresiz izle Bein Sports CANLI izle! BEIN SPORTS 1-2-3 şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI İZLE! Kayserispor Galatasaray maçı CANLI, HD şifresiz izleme linki MASTERCHEF 6. CEKETİ ONUR MU, ŞİRİN Mİ ALDI? MasterChef 6. ceketin sahibi kim oldu? Okullar tatil mi? 23 Aralık hangi illerde okullar tatil? Keçiörengücü - Fatih Karagümrük maçı CANLI, HD izle! TFF 1. Lig KEÇİÖRENGÜCÜ KARAGÜMRÜK maçı izle 22 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MUĞLA'DA NE OLDU? Muğla'da hastaneye helikopter nasıl çarptı? Google Doodle ile Maanfasen Sürprizi maanfasen Doodle Ekranına Taşındı
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.