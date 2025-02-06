Muğla'da Alkollü İçki Kaçakçılığına Operasyon
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonla Muğla'da alkollü içki kaçakçılığına yönelik denetimler yapıldı. 93 litre etil alkol ve 121,7 litre el yapımı alkol ele geçirildi, 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde alkollü içki kaçakçılığına yönelik planlanan eşzamanlı operasyon kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, Menteşe, Fethiye, Milas ve Marmaris ilçelerinde tespit edilen adreslerde denetim yapıldı.
Yapılan arama ve denetimlerde; 93 litre etil alkol, 121,7 litre el yapımı alkol, 10 adet alkol kiti, 13 şişe bandrolsuz alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 11 şüpheli şahsa 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - MUĞLA